Başkan Kesimoğlu’nun testi pozitif çıktı

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, korona virüs (Covit19) testinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Belediye Başkanı Kesimoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba. Aşımın yan etkisi olarak düşündüğüm belirtilerin geçmemesi üzerine yaptırdığım Covid19 testi maalesef pozitif sonuç verdi. Sevindirici, Delta değil. Yapılan tetkiklerimde olumsuz bir şey görünmüyor, tedavimi evde geçireceğim. Sağlık çalışanlarımıza minnettarım" dedi.

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