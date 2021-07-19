Kırklareli’nde trafik denetiminde sürücüler uyarıldı

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Kırklareli’nde kurban bayramı öncesi yol çıkan sürücüler “Yol ver hayata" sloganıyla kurallara uyması yönünde uyarıldı.

Kırklareli İstanbul yolu üzerinde bulunan asayiş kontrol noktasında Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüler “Yol ver hayata" sloganıyla sürücülerin kurallara uyması yönünde uyardı.

Kazaların önlenmek amacıyla "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda sürücülere trafik kuralları anlatılırken Broşür dağıtarak hız kurallarına uymaları, yorgun araç kullanmamaları ve araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini bildirdi.

Ayrıca İnsansız Hava Araçlar Büro Amirliği ekipleri de denetimlerini drone ile havadan devam ediyor.

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