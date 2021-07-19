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“Hastalıktan ari bölge” olan Kırklareli kurbanlığına yoğun ilgi İstanbul’a 10 bine yakın büyükbaş ve 7 bine yakın küçükbaş kurbanlık sevk edildi

İHA

“Hastalıktan ari bölge” olan Kırklareli kurbanlığına yoğun ilgi İstanbul’a 10 bine yakın büyükbaş ve 7 bine yakın küçükbaş kurbanlık sevk edildi

“Hastalıktan ari bölge” olan Kırklareli’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yoğun talep görüyor. İstanbul’a 10 bine yakın büyükbaş ve 7 bine yakın küçükbaş kurbanlık sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Hastalıktan ari bölge” ilan edilen Kırklareli’nde büyük ve küçükbaş kurbanlıklar kalitesi ve lezzetiyle ön plana çıkıyor.
Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İstanbul ve çevre illerden Kırklareli kurbanlığına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Aksoy, kentin yüzde 40’ının ormanlık alanlardan oluştuğunu ve kekik ve diğer besi otlarla hayvanların otladığını belirterek, “Ormanın olduğu yerde oksijen oranı yüksek olur. Orman altı otlatma alanında kekik ve diğer besleyici otlar olduğu için hayvanlar çok iyi besleniyor. İyi beslenen hayvanın da eti çok kaliteli olur. Damızlık olarak dişileri kullandığımız için özellikle Trakya'da dişi hayvanların kurban edilmesini istemiyoruz. Bu hayvanların kesime gitmesine izin vermiyoruz” dedi.

“Trakya’dan İstanbul’a sevk edilen kurbanlıkların büyük bölümü Kırklareli’nden karşılanıyor”
“Hastalıktan ari bölge” Trakya’da İstanbul’a sevk edilen kurbanlıkların büyük bölümünün Kırklareli’nden karşılandığını ifade eden Aksoy, “Korunaklı bölge olduğundan bizim hayvanlarımız hastalıksız ve sağlıklı. Istranca Ormanları'nın eteklerinde meşe ormanlarının olduğu bölgede otlayan hayvanlarımız, hem et verimi hem et lezzeti hem de et sağlığı konusunda çok kaliteli. Bu sebeple İstanbul’a sevk edilen kurbanlıkların büyük bir bölümü Kırklareli’nde karşılanıyor" diye konuştu.
Kırklareli’nden İstanbul’a 10 bine yakın büyükbaş ve 7 bine yakın küçükbaş kurbanlık sevk edildi.

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