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(ÖZEL) 15 Asırlık kaya manastırı 6. yüzyıldaki Justinianus dönemine ait Aya Nikola Manastırı

İHA

(ÖZEL) 15 Asırlık kaya manastırı 6. yüzyıldaki Justinianus dönemine ait Aya Nikola Manastırı

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bulun 6. yüzyıldaki Justinianus dönemine ait kaya manastırlarının en iyi örneklerinden olan Aya Nikola Manastırı ilgi çekiyor.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Papuçdere yolu üzerinde içerisinde kilise, ayazma keşiş odaları, günah çıkarma odaları ve papazın tahtının bulunduğu bulun 6. yüzyıldaki Justinianus dönemine ait kaya manastırlarının öne çıkan örneklerinden Aya Nikola Manastırı Avrupalı ziyaretçilerini bekliyor.
Çocuk yaşta Aya Nikola Manastırıyla tanışan Hamdi Kaya, tarihi yapıyı define arayanların zarar verdiğini ve kaya manastırlarının en iyi örneklerinden olan Aya Nikola Manastırına 40 yıldır sahip çıktığını söyledi. Kaya, “Yaklaşık olarak 40 yıldır Aya Nikola Manastırını gönüllü olarak beklemekteyim. Çocukluğum burada geçti. Burası çöplük gibiydi, temizledim. Burada gelen misafirleri eğlendirerek ve Aya Nikola Manastırının tarihini anlatarak bahşiş ile geçimimi sağlıyorum. Aya Nikola Manastırının tarihi 6. yüzyıldaki Justinianus dönemine MS 527565 yıllarına dayanıyor. İçerisinde kilise, ayazma keşiş odaları, günah çıkarma odaları, mezarlar ve papazın tahtının bulunuyor. 800 900 yıl önce Rumlar burada yaşamılar ve burada ibadet etmişler” dedi.
Yaklaşık olarak 40 yıldır Aya Nikola Manastırında gönüllü bekçi olarak çalışan Hamdi Kaya gelen ziyaretçilere tarihi hakkında da bilgi veriyor.

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