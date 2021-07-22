Kırklareli’nde 104 bin kök Hint kenevir ele geçirilerek imha edildi

Kırklareli’nde ayçiçeği tarlasında ekili 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde ayçiçeği tarlasında ekili Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada Y.U. ve H.K.'ye ait ayçiçeği tarlasında boyları 20250 santimetre arasında 104 bin kök Hint keneviri tespit etti.
Ekiplerce kenevirler olay yerinde imha edilirken tarla sahipleri Y.U. ve H.K.’nın ifadesine başvuruldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.