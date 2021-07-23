2 bin kişilik beldeye yaklaşık 50 bin kişi geldi; başkan 'gelmeyin' çağrısı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin kişilik beldeye yaklaşık 50 bin kişi geldi; başkan 'gelmeyin' çağrısı yaptı

DHA

2 bin kişilik beldeye yaklaşık 50 bin kişi geldi; başkan 'gelmeyin' çağrısı yaptı


Mehmet YİRUNOnur KAYA/VİZE (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Karadeniz kıyısındaki 2 bin 77 nüfuslu sahil beldesi Kıyıköy, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Nüfusun yaklaşık 50 bine çıktığı Kıyıköy'ün Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tatilcilerden başka tatil beldelerini tercih etmelerini istedi.
Kurban Bayramı tatilini Kıyıköy'de geçirmek isteyenler, beldeye akın etti. 2 bin 77 kişi olan ilçenin nüfusu yaklaşık 50 bini buldu, otel ve pansiyonlarda da yer kalmadı. Beldeye özellikle İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerden vatandaşlar akın etti. Sahillerin dolup taştığı Kıyıköy'de Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan diğer tatil beldelerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, beldede özellikle gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiği paylaşımında, "Beldemizde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kaldığından, Kıyıköy'ü ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin diğer tatil beldelerini tercih etmeleri önemli rica olunur" ifadelerini kullandı.
'KALABALIK AMA BURASI İÇİN DEĞER'
İstanbul´dan arkadaşlarıyla Kıyıköy´e gelen Çağla Kurt, kalabalığa rağmen bölgeyi çok sevdikleri için her yıl geldiklerini dile getirerek, "Güzel bir yer, her yıl geliyorum. Herkese tavsiye ederim, kalabalık ama burası için değer" dedi.
'KURALLARA UYUYORUZ'
Burak Deniz ise bayramın ilk günü geldiği Kıyıköy'de kalabalığa rağmen kurallara uyduklarını ifade ederek, "İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden geldik. Kalabalık ama değer, güzel bir yer. Burada tedarikte hiçbir sıkıntımız olmadı. Kalabalıktan korkumuz olsa da kurallara uyuyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Vize Mehmet YİRUN-Onur KAYA
2021-07-23 14:56:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde 104 bin kök Hint kenevir ele geçirilerek imha edildi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 104 bin kök Hint kenevir ele ...