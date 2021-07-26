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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgaz’da binler Ahmet Efendiyi son yolculuğuna uğurladı

İHA

Lüleburgaz’da binler Ahmet Efendiyi son yolculuğuna uğurladı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Ahmet Efendi adıyla bilinen Ahmet Tunalılar, Sokullu Mehmet Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ahmet Tunalılar için Sokullu Mehmet Paşa Camiinde, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve binlerce kişinin katıldığı cenaze namazı kılındı. Tunalılar'ın cenazesi daha sonra İstanbul'da, Eyüp Sultan Kaşgarî Dergahı'na defnedildi.
Ahmet Efendi adıyla bilinen Ahmet Tunalılar, 30 Temmuz 1930 yılında Bulgaristan’ın Eski Cuma vilayetinde doğdu. 1935 yılında, henüz 5 yaşında bir çocuk iken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç ettiler ve Lüleburgaz’a yerleştiler. İlk geldiklerinde Dere Mahallesi'nde, sonra Gündoğu Mahallesi'nde ve en son olarak Kocasinan Mahallesi'nde ikamet ettiler. Babasının adı Veli Efendi, annesinin ismi Fatma Hanımefendi. Üç kız, bir erkek, dört kardeşin en küçüğüydü. 1958 yılında Safinaz Hanımefendi ile evlendi. İki kızı, dört torunu var. Eğitimöğretimine Kocasinan İlkokulu’nda başladı, Lüleburgaz Ortaokulu’nda tamamladı. Askerlik çağına kadar Uzunköprü’de terzilik ile uğraştı. Askerden sonra imtihana girerek istihdam edilmek üzere devlet memurluğuna atandı. Bu vazifede çalıştığı daha ilk aylarda Lüleburgaz Türkgeldi Çiftliği Müdürü’nün dikkatini çekti. Kurumun muhasebe işlerini yapması için muhasebe yardımcısı olarak ona vazife verdi. Daha sonra görevine Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebe Müdürü olarak uzun yıllar devam etti ve 1979 yılında emekli oldu. 1982 yılında hacca gitti.
Ahmet Efendi, emekli olduktan sonra arkadaşları ile birlikte, Kubbeleraltı'nda muhasebe bürosu açtı. Sokullu Camii Derneği’nde uzun yıllar yönetici olarak hizmet etti. Aynı zamanda Lüleburgaz Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Zindan Baba Tasavvuf Yolu Derneği’ni kurdu. Çiftlik Camii yapımında önayak oldu. Küçük çocuklar için Kur’an kursları açılmasına vesile oldu.

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