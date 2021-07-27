Karantinada olması gerekirken kişi trafikte yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Saray İski yol ayrımında jandarma ekiplerinin denetimi sırasında kovid19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.
Ekipler tarafından yakalanan Y.S. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.