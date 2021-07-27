Kırklareli’nde 108 bin 200 kök Hint keneviri imha edildi

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Kırklareli’nde ayçiçeği tarlasında ekili 108 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Karahalil köyünde ayçiçeği tarlasında ekili Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada E.B. ait ayçiçeği tarlasında boyları 20250 santimetre arasında 108 bin 200 kök Hint keneviri tespit etti.

Ekiplerce kenevirler olay yerinde imha edilirken tarla sahibi E.B.’nin ifadesine başvuruldu.

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