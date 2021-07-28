Kırklareli’nde üreticiler yaprak kurduna karşı bilgilendirildi

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Kırklareli üreticiler mısırlarda oluşan yaprak kurduna karşı üreticiler bilgilendirdi.

Üreticilerin yoğun talebi doğrultusunda Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tozaklı köyünde üreticileri mısır bitkisinde oluşan yaprak kurduna karşı üreticileri bilgilendirdi.

Mısır bitkisinin gelişimi inceleyen ekipler, zarar tespitleri de yaptı.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve üreticiler, çizgili yaprak kurdu zararı ve mücadelesi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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