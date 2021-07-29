Kırklareli’de yangında 223 ceviz ve fındık ağacı zarar gördü

Kırklareli’de çıkan yangında 223 ceviz ve fındık ağacı zarar gördü.
Olay, Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy’de meydana geldi. B.Ş. isimli şahıs bağ evindeki çöpleri yaktığı sırada ateş büyüyerek anızlık alana ve ardından F.Ö.’ye ait ceviz ve fındık bahçesine sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 223 ceviz ve fındık ağacı zarar gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.