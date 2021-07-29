Dalgınlıkla su zannedip içti, hastanelik oldu

Kırklareli’de evde bardaktaki çamaşır suyunu su zannedip içen şahıs hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde yaşayan B.K., evinde masa üzerinde bulunan bardaktaki çamaşır suyunu su zannedip içti. Daha sonra fenalaşınca Lüleburgaz Devlet Hastanesine giden B.K.'nın zehirlendiği tespit edildi. Müdahalede bulunulan B.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.