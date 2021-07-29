Kırklareli’nde 29 sığınmacı yakalandı

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Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 29 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır kapısı yakınları, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyü ve Vize ilçesine bağlı Aksicim köylerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından üç ayrı bölgede yapılan incelemede 26 Afganistan, 2 Irak ve 1 Fas uyrukluyu yakalandı.

Yakalanan 29 sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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