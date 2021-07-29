Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

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Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Balkaya köyü Meleşkoru mevkiinde İ.S, Z.T, F.K, O.B, S.K. ve H.G. kazı yaparken suçüstü yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakılırken, suçta kullanılan jeneratör, su pompası, su tahliyesi hortumu ve ipe el konuldu.

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