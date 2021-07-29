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Kırklareli’nde mısır tarlasında kendiliğinden yetişen 160 kök Hint keneviri imha edildi

İHA

Kırklareli’nde mısır tarlasında kendiliğinden yetişen 160 kök Hint keneviri imha edildi

Kırklareli’nde mısır tarlası içinde kendiliğinden yetiştiği tespit edilen 160 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Katranca köyünde jandarma ekipleri devriye esnasında bir mısır tarlasında Hint keneviri ekili olduğunu tespit etti. Ekipler, Z.O.’ya ait tarlada yaptıkları incelemede boyları 20250 santimetre arasında değişen toplam 160 kök Hint keneviri ele geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karışık ve bakımsız olan kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetişmiş olduğunu tespit etti. Kenevirler olay yerinde imha edilirken, tarla sahibi Z.O.’nun ifadesine başvuruldu.

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