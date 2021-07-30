Kırklareli’nde drone ile denetim Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Kırklareli’nde drone ile havadan trafik denetimi yapan polis ekipleri emniyet kemeri takmayan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde drone ile trafik denetimi yapıldı. Denetimde emniyet kemeri takmayan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere drone ile tespit edilip cezai işlem uyguladı.
Kent giriş ve çıkışlarında drone'li denetimler gün boyu devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.