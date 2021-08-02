Kırklareli’nde 32 köy ve 2 beldede elektrik kesintisi uygulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde 32 köy ve 2 beldede elektrik kesintisi uygulanacak

İHA

Kırklareli’nde 32 köy ve 2 beldede elektrik kesintisi uygulanacak

Kırklareli’nin Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerine bağlı 32 köy ve 2 beldede 4 Ağustos Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, “Bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri kapsamında Babaeski ilçesinin Kadıköy, Taşağıl, Hazinedar, Katranca, Karacaoğlan, Sinanlı, Karabayır, Müsellim, Yeniköy, Terzili, Minnetler, Çavuşköy, Erikleryurdu, Taşköprü, Kuzuçardağı, Oruçlu, Karamesutlu, Kumrular, Nadırlı, Çengerli, Düğüncülü, Ertuğrulköy, Ağayeri, Nacak, Çiğdemli, Sofuhalil, Mutlu, Osmaniye, Kuleli, Pancarköy, Pehlivanköy ilçesinin Doğanca ve kent merkezine bağlı Değirmencik köyleri ile Alpullu beldesi ve Büyükmandıra beldelerine 4 Ağustos Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu kesintiler 06.0013.00 saatlerinde arasında uygulanacağı belirtilen açıklamada kesinti nedeniyle TREDAŞ elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali'nde ayçiçek tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü
YEREL HABERLER 3. Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali'nde ayçiçek ...