Kırklareli’nde 32 köy ve 2 beldede elektrik kesintisi uygulanacak

Kırklareli’nin Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerine bağlı 32 köy ve 2 beldede 4 Ağustos Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, “Bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri kapsamında Babaeski ilçesinin Kadıköy, Taşağıl, Hazinedar, Katranca, Karacaoğlan, Sinanlı, Karabayır, Müsellim, Yeniköy, Terzili, Minnetler, Çavuşköy, Erikleryurdu, Taşköprü, Kuzuçardağı, Oruçlu, Karamesutlu, Kumrular, Nadırlı, Çengerli, Düğüncülü, Ertuğrulköy, Ağayeri, Nacak, Çiğdemli, Sofuhalil, Mutlu, Osmaniye, Kuleli, Pancarköy, Pehlivanköy ilçesinin Doğanca ve kent merkezine bağlı Değirmencik köyleri ile Alpullu beldesi ve Büyükmandıra beldelerine 4 Ağustos Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kesintiler 06.0013.00 saatlerinde arasında uygulanacağı belirtilen açıklamada kesinti nedeniyle TREDAŞ elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

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