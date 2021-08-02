Kırklarelispor’da 4 yeni transfer

Kırklarelispor Kulübü, Sivas Belediyespor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Pendikspor’dan 4 ismi kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor, Sivas Belediyespor’dan Şevki Çınar, Eyüpspor'dan Harun Özcan, Sakaryaspor’dan Canberk Özdemir ve Pendikspor'dan Yaser Hacımustafaoğlu’nu kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Kırklarelispor Kulüp Başkanı Volkan Can, “Sivas Belediyespor’dan Şevki Çınar ile 2 yıllık, Eyüpspordan Harun Özcan ile 1 yıllık, Sakaryaspor’dan Canberk Özdemir ile 2 yıllık ve Pendikspordan Yaser Hacımustafaoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Transferlerle eksik mevkilerimizi tamamlıyoruz” dedi.

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