Kırklarelispor’dan 1 transfer daha

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Kırklarelispor, Kırşehirspor’dan Serhat Mermer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'de mücadele Kırklarelispor Kulübü, yeni sezonda Kırşehirspor’dan orta saha oyuncusu Serhat Mermer’i kadrosuna kattı.

Serhat Mermer ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Kırklarelispor Kulüp Başkanı Volkan Can, yeni sezona iyi hazırlandıklarını ifade etti. Can, “Kırşehirspor’dan Serhat Mermer kardeşimizle 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Transferlerle eksik mevkilerimizi tamamlıyoruz” dedi.

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