Kırklareli’nde 8 sığınmacı yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla giriş yapan 8 sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır kapısı yakınları, Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyü ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından üç ayrı bölgede yapılan incelemede 8 Afganistan uyrukluyu yakalandı.
Yakalanan 8 sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.