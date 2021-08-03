Kırklareli’nde iş yeri çatısında yangın

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan belediye dükkanlarında bir iş yerinin çatısından duman geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çatıdaki yangını söndürdü.

Çatıda hasar oluşurken, yangının bacadan çıktığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.