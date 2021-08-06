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Kırklareli’nde orman ve mesire alanlarında önlemler artırıldı

İHA

Kırklareli’nde orman ve mesire alanlarında önlemler artırıldı

Türkiye’de meydana gelen orman yangınları sonucu Kırklareli Valiliği tarafından, 30 Temmuz’dan, 31 Ağustos tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasağının arından orman ve mesire alanlarında önlemler arttırıldı.
Ülkede son günlerde meydana gelen orman yangınları sonucu sonucu Kırklareli Valiliğince 30 Temmuz’dan, 31 Ağustos tarihine getirilen "Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması" ardından orman ve mesire alanlarında önlemler arttırıldı. Kentteki Karahıdır ve Walldorf korusu girişlerini kapatarak, uyarı levhaları asıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bağlı motosikletli denetim ekibi, yasakların devam edeceği 30 günlük süre boyunca denetimlerini gerçekleştiriyor.
Havaların mevsim normallerinin üstüne seyrettiği kentte yangınlara sebep olacak kırık cam parçaları Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Alt Birimi ekipleri Karahıdır Korusunda geniş çaplı temizlik yaptı. Ormanlık ve mesire alanlarında doğaya kırık şekilde atılan cam parçalarının çok sıcak ve güneşli havalarda yangın riskini arttırdığını ifade eden ekipler, vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

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