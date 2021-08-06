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Kırklareli’nde yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

İHA

Kırklareli’nde yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Kırklareli’nde anız tarlasında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Koruköy yakınlarında anız tarlasında yangın olduğunu fark eden Orman İşletme Müdürlüğünün Babatepe mevkisindeki yangın gözetleme kulesindeki görevliler durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangının olduğunu gören köylüler traktörleriyle ve bölgedeki maden işletmeleri ise işçileri, iş makineleriyle yangına müdahale etti.
Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında jandarma ekiplerince tarla sahibi hakkında tutanak düzenleyerek işlem başlattı.

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