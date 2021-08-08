Kırklareli’nde elektrik tellerinde akıma kapılan karga yangına sebep oldu. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinde söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi Tozaklı köy yolu üzerinde bulunan elektrik tellerine karga kondu. Elektrik tellerinde bir anda akıma kapılan karga yanarak tarlaya düştü. Düşmesi sonucu tarlada yangın çıktı. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makinaları sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.