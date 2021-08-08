Kırklareli’nde ev yangını

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Kırklareli’nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Emrah Çomar’a ait evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.

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