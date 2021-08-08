Kırklareli'nde 4 köy ve 2 mahallede enerji kesintisi uygulanacak

Kırklareli merkez ve Lüleburgaz ilçesine bağlı 4 köy, 2 mahallede 10 Ağustos Salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, “Bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu, Düğüncübaşı, Oklalı ve Sarımsaklı köyleri ile Hürriyet Mahallesi'ne, kent merkezine bağlı Üsküp beldesinin Gündoğdu Mahallesi'ne 10 Ağustos Salı günü bir süre enerji verilemeyecek” denildi.
Söz konusu kesintiler Alacaoğlu, Düğüncübaşı, Oklalı köyleri ve Hürriyet Mahallesi'nde 09.0012.00 saatlerinde, Sarımsaklı köyü ve Gündoğdu Mahallesi'nde ise 09.0017.00 saatlerinde uygulanacağı belirtilen açıklamada kesinti nedeniyle TREDAŞ, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.