Kırklarelispor’da 4 transfer

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor, 4 futbolcu ile anlaşma sağladı.
Kırklarelispor, stoper Muhammet Yeşil’i kadrosuna katarken, iç transferde de Davut Babur, Emre Balkı, Emre Keleşoğlu ile anlaşma sağladı.
Yeni sezonda hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kulüp Başkanı Volkan Can, “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Transferlerle eksik mevkilerimizi tamamlıyoruz. Son olarak Eyüpspor’dan genç oyuncu Muhammet Yeşil kardeşimizle 1 yıllık sözleşme imzaladık. İç transferde Davut Babur, Emre Balkı, Emre Keleşoğlu kardeşlerimle yeniden anlaştık, camiamıza hayırlı olsun” dedi.
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