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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli arıcılıkta cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor

İHA

Kırklareli arıcılıkta cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor

Kırklareli Tarım e Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, “Bölgemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle çok zengin bir floraya sahip. İlimiz arı yetiştiriciliğinde cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor" dedi.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy’u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Akdeniz ve Ege Bölgelerinde faaliyet gösteren arıcıların yangın sebebiyle oluşan sıkıntıları, zarar gören arıcılara yapılabilecek desteklemeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan ve birlik yönetim kurulu üyelerinden Üzeyir Okan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette, dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90'ınını gerçekleştiren Akdeniz ve Ege Bölgelerinde faaliyet gösteren arıcıların yangın sebebiyle oluşan sıkıntıları, zarar gören arıcılara yapılabilecek desteklemeler, ve ülkenin arıcılığının mevcut durumu konuları üzerinde fikir alışverişinde bulundular.
Kırklareli’nin coğrafi konumu itibariyle zengin bir bölgeye sahip olduğunu belirten İl Müdürü Aksoy, “Bölgemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle çok zengin bir floraya sahip. İlimiz dışından da gelen arıcılarımız var. İlimiz arı yetiştiriciliğinde cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor ayrıca arıcılık bölgede alternatif bir geçim kaynağı sağlıyor. Türkiye çapında baktığımızda en değerli ballar sınıfında meşe balı ve çam balının yer aldığını görüyoruz. Meşe balı ve çam balı ağaç balı sınıfına giriyor bu nedenle çiçek balından farklılar. Çam balı dünyada en çok Ege'de ve özellikle Muğla ve civarındaki kızılçam ormanlarında üretilmektedir. Meşe balı ise özellikle Kırklareli Istranca Dağları'ndaki meşe ormanlarından üretilir. Ülkemiz çiçek ve doğa çeşitliliği açısından çok zengin. Bu durum arıcılığa müthiş bir katkı sağlıyor” diye konuştu.
Doğaya, arıya ve insana saygılı üretim yaparak ülkenin arıcılığını desteklenmesi gerektiğini vurgulayan İl Müdürü Mehmet Aksoy, yangın bölgesinde etkilenen üreticilere geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

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