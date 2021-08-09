Motosikletiyle kaza yapan sürücü ölü bulundu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletiyle kaza yaptığı tahmin edilen Savaş Bilgiç, (45) yol kenarında ölü bulundu.

Lüleburgaz ilçesinde dün gece evinden işe gitmek için motosikletiyle yola çıkan evli ve 1 kız çocuğu babası Savaş Bilgiç, sabah saatlerinde aynı fabrikada çalışan işçiler tarafından Tatarköy mevkisinde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, devrilen motosikletin yanında yatan Bilgiç´in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savaş Bilgiç'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kaza yapıp yaşamını yitirdiği tahmin edilen Bilgiç´in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2021-08-09 14:07:52



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