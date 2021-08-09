Kırklareli’nde 5 sığınmacı yakalandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla giren 5 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kömürköy ve merkeze bağlı Çağlayık köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce iki ayrı bölgede yapılan araştırmada 5 yabancı uyruklu yakalandı. Şahıslar İstanbul ilinden markasını ve modelini bilmedikleri minibüs ile Bulgaristan sınırına yakın ormanlık alana bırakıldıklarını, yanlarında getirdikleri merdiven yardımı ile tellerden Bulgaristan ülkesine geçtiklerini, Bulgaristan Polisi tarafından yakalandıktan sonra üzerlerinde bulunan değerli eşyaları alındığını ve darp edilerek Türkiye tarafına geri gönderildiklerini iddia etti.

Jandarmada işlemleri tamamlanan sığınmacılar, geri gönderme merkezine teslim edildi.

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