Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda Ali Dermenci güven tazeledi.

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 10. Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Kapalı Pazar yerinde başladı. Genel kurulda, faaliyet raporları ve mali tabloların okunmasının oylamasının ardından Tek liste seçime katılan Ali Dermenci tekrar birlik başkanı oldu.

AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve birlik üyeleri katıldığı seçimde konuşan Ali Dermenci yeni yönetimle kentte daha fazla değer katacağını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

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