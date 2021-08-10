Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye’ye gönderilen 55 sığınmacı yakalandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 55 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etiller.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar, Karaabalar, Ahmetler, Topçular köyleri, merkeze bağlı Üsküp beldesi ile Erikler ve Şükrüpaşa köylerinde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 8 bölgede yapılan araştırmada aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 31 Afganistan, 18 Suriye ve 6 Filistin uyruklu sığınmacıyı yakaladı.

Yakalanan 55 sığınmacı Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia etti.

31 Afganistan, 18 Suriye ve 6 Filistin uyruklu sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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