Kırklareli’nde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişiye ceza

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırklareli’nde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişiye bin 281 lira cezai işlem uygulandı.



Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yoğun dalga sebebiyle kaymakamlık tarafından denize girmek yasaklandı. Ekiplerce sahillerde yapılan kontrollerde, yasağa rağmen Kışlacık köyü Panayır İskelesi mevkii ve Kıyıköy beldesi Selvez mevkiinde denize giren 3 kişi olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin uyarısının ardından denizden çıkan M.B., T.Ö. ve İ.Ö.’ye kişi başı 427 lira olmak üzere toplamda bin 281 lira cezai işlem uygulandı.

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