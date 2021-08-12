Kırklareli’nde Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar ve Yukarıkanara köylerinde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 2 ayrı bölgede yapılan araştırmada 15 Afganistan uyruklu kişi yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklular Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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