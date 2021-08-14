Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye’ye gönderilen 34 sığınmacı yakalandı

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Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 34 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etiller.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 34 sığınmacıyı yakaladı.

Yakalanan 34 sığınmacı Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia etti.

Sığınmacılar jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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