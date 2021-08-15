Karantinada olması gerekirken kişi restoranda yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi restoranda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde jandarma ekipleri Kovid19 tedbirleri kapsamında bir restoranda yaptığı kimlik sorgulamasında A.K.’nin evinde, karantinada olması gerektiğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan A.K. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.