Karantinada olması gerekirken kişi gezerken yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi dışarıda gezerken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında Covid19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan S.Ö.’ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.