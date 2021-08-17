Lastiği patlayan minibüste yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı

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Kırklareli’nde lastiği patlayan minibüste yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 15 kişi yakalanırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri devriye esnasında Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesinde yol kenarında lastiği patlamış bir minibüsü kontrol etti. Ekiplerce yapılan kontrolde M.A.'nın sürücülüğünü yaptığı minibüste Suriye uyruklu 15 kişi olduğunu tespit etti.

Sürücü M.A. gözaltına alınırken, 15 yabancı uyruklu Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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