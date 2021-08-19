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15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi Gençler aşı olmayanlara örnek oluyor

İHA

15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi Gençler aşı olmayanlara örnek oluyor

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığın kazandırılması için başlanan aşı programına göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstünün aşılanma süreci devam ediyor.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü gençlerin aşılanması süreci devam ediyor. Bu kapsamda Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını olan gençler aşı olmak istemeyenlere örnek oluyor.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden gençler zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Aşısını olan Batuhan Bayraktaroğlu, herkesi aşıya davet ettiğini belirterek özellikle aşı olmak istemeyenlere örnek olduklarını ifade etti.
Aşı sayesinde kendini daha güvende hisseden Berke Duru ise, “Ben aşı olmayı bekliyordum sıram geldi ve aşımı oldum. Aşı olduğum için mutluyum ve kendimi daha güvende hissediyorum. Herkesin aşılanması gerekiyor” dedi.
Aşıdan kimsenin korkmaması gerektiğini vurgulayan 14 yaşındaki Özge Özgül de, uzun zamandır aşı olmayı beklediğini ve herkesin korona virüsünden kurtulması için aşı olması gerektiğini söyledi.

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