Av sezonu açıldı denetimler sıklaştırıldı Kırklareli’nde usulsüz avlanan 1 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri av sezonun açılmasıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av sezonun açılmasıyla birlikte kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada denetimlerini sıklaştırdı. Sahada avlananların belgelerini kontrol eden ekipler 1 kişinin usulsüz olarak avladığını tespit etti. Usulsüz olarak avlandığı tespit edilen kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

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