Kırklareli’nde 16 kaçak mülteci yakalandı

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Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 16 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından bölgede yapılan araştırmada Afganistan uyruklu 6'si çocuk 16 mülteci yakaladı. Yakalanan 16 kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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