Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı

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Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 2 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

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