Karantinada olması gerekirken kişi köy meydanında yakalandı

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Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi köy meydanında yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca köyünde jandarma ekipleri denetimi sırasında Covid19 nedeniyle evinde karantinada olması gereken kişinin izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti. Ekiplerce İ.Ç.’ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken filyasyon ekiplerince evine götürüldü.

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