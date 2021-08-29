Hayvan otlatmaya gittiği dağda kaybolan genç kız, 7 saatte bulundu

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de hayvanlarını otlatmak için gittiği dağda kaybolan B.N.O. (17) adlı kız, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışmasıyla bulundu.
Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde yaşayan B.N.O., hayvanlarını otlatmak için dün saat 17.00 sıralarında dağa çıktı. B.N.O´dan, 6 saat geçtiği halde haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve AFAD ekipleri, B.N.O´nun bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Kaşka mevkisinde çok sayıda kişiyle arama yapan ekipler, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından B.N.O´ya ulaştı. B.NO., sağlık ekiplerince ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan B.N.O., hastanedeki muayenesinin ardından taburcu edildi. B.N.O´nun yolunu karıştırdığı için kaybolduğunu söylediği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Olcay DÜZGÜN
2021-08-29 13:56:31
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