Kırklareli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı

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Kırklareli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Kırklareli’nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtındaki tören, çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar Kırklareli Valiliğinde tebriklerin kabulü ve Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen kutlama programı ile devam etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu araç ile vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Selamlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin şiir dinletisi ile devam etti.

Kutlama programı resmi geçit töreni ile sona erdi.

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