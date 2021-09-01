Kırklareli’nde 10 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kırklareli’nde ayçiçek tarlasında ekili 10 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesindeki Manastır mevkisinde bir ayçiçek tarlasında ekili Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce ayçiçeği tarlasında yapılan araştırmada 20120 santimetre boylarında 10 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekiplerce kenevirler olay yerinde imha edilirken tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.

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