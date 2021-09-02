Karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Babaeski ilçesi Sinanlı beldesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında S.U.’ya ait otomobil durduruldu. Yapılan sorgulamada Covid19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken S.U.’nun, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti.
Ekipler tarafından yakalanan S.U.’ya karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.