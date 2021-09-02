Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye’ye gönderilen 7 sığınmacı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 7 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia eti.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce iki bölgede yapılan araştırmada yabancı uyruklu 7 sığınmacı yakalandı.

Yakalanan sığınmacılar, Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Sığınmacılar jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.