TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı ve üstyapı tesislerinin açılışı ile 20 tesisin temel atma törenine katıldı. Trakya'da Çerkezköy OSB’sinden sonra ikinci büyük organize sanayi bölgesinin Kırklareli OSB olacağını belirten Şentop, “Pandemi döneminde Türkiye tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye devam etti” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kırklareli’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerinin ardından Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı ve üstyapı tesislerinin açılışı ile 20 tesisin temel atma törenine katılan Şentop, tören öncesi Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile golf aracıyla OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Şentop, 44 yıllık hasretin sona erdiğini vurgulayarak, “Bu sebeple sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize değer katacak böylesine kıymetli bir yatırımda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye, dünya devletleri arasında sözüne, kararına itibar edilen bir ülke. Ülkemizin sözünün, kararının etkili, itibarlı olmasının arkasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi de sanayi yatırımları ve sanayimizdir. Kalkınmamızın itici gücünü teşkil eden sanayimizin kümelendiği bölgelerde özellikle son çeyrek asırda organize sanayi bölgelerimizdir. İlk temelleri esasen 1962 yılında atılan organize sanayi bölgelerimizin sayısı bugün Türkiye genelinde 350'yi aşmış bulunuyor. Ülkemize çağ atlatan organize sanayi bölgelerimizde faaliyet gösteren binlerce fabrika üretim yapıyor, yüz binlerce kardeşimiz, vatandaşımız istihdam ediliyor. Bugün açılışını yapacağımız ve yeni istihdam kapıları açacak, insanlarımızın huzuru ve refahına katkıda bulunacak tesisler de OSB içerisinde yer alıyor burada. Diğer firmalarımız da en kısa zamanda faaliyetlerine başlayacaklar ve 6 bin 500 kardeşimiz için ilk etapta bir geçim kapısı haline gelecek burası. 6 bin 500 çalışan, aileleriyle beraber en az 25 bin nüfuslu bir şehir demektir. Kırklareli nüfusunun da yüzde 7'sine aşağı yukarı tekabül etmektedir. Yaptığımız açılış da bu anlamda çok önemli ve kıymetlidir. Bugün yaptığımız açılış sonrasında Organize Sanayi Bölgemizde fabrikalar tam kapasiteyle çalışmaya başladıklarında işsizlik Kırklareli ilimizin gündeminden düşecektir inşallah” dedi.



“Trakya'da ikinci büyük organize sanayi bölgesi Kırklareli OSB olacaktır”

Kırklareli OSB’nin Trakya’da Çerkezköy OSB’den sonra en büyük ikinci OSB olacağını belirten Şentop, “Bölgemizin en büyük organize sanayi bölgesi esasen Çerkezköy'de. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizden sonra Trakya'da ikinci büyük organize sanayi bölgesi Kırklareli OSB olacaktır. Kırklareli OSB'nin en büyük avantajı, Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre, Kapıkule Sınır Kapısı'na 95 kilometre, Çorlu Havaalanı'na 105 kilometre, İstanbul Havalimanı'na 160 kilometre, ayrıca Tekirdağ'daki Asyaport Konteyner Limanı'na 115 kilometre, Bulgaristan Burgaz Havalimanı'na 130 kilometre uzaklıkta olmasıdır. Demiryolu, karayolu, deniz yolu ağlarının kesiştiği bir merkezde yer alıyor esasen. Bunun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantı olması fabrikalarımızda yapılan üretimin hızlı, kolay ve emniyetli bir şekilde pazara nakledilmesini sağlayacaktır. Sınır kapılarımıza yakın olması Kırklareli OSB'yi cazip hale getirmektedir. Yatırımcılarımızın da bu avantajı en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Korona virüsten dünya ekonomisinin etkilendiğini ve Türkiye’nin bütün olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ettiğini dile getiren Şentop, "Türkiye, bütün olumsuzluklara rağmen 2020 yılını 1.8 büyümeyle kapatmıştır. Bu yıl da büyüme hızımız çok önemli ölçüde artarak devam etmektedir. Birinci çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte 21.7 büyüme gerçekleşmiştir. Yıllık toplam büyümenin yüzde 9'un üzerine, 10'a yakın olduğunu tahmin ediyor ilgili arkadaşlarımız. Aynı durum ihracat rakamları için de geçerlidir. Son 12 ayda ihracatımız 207 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlandığımız bir süreçte kırdığımız bu rekorlar bize ayrıca mutluluk, sevinç ve gurur vermektedir. Kırılan her rekorda en büyük pay işçilerimizin, emekçilerimizin ve sanayicilerimizindir. Korona virüs salgınının bıraktığı olumsuz izleri de inşallah en kısa zamanda sileceğiz. Ülkemiz üretim, depolama, ulaşım imkanlarını en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahiptir. Biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirmeye çalışıyoruz. Kara, hava ve deniz yolu açısından ülkemizin sunduğu imkanlar Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirmiştir, Kırklareli de bu cazibeden payını büyük bir şekilde alan illerimizden bir tanesi olmuştur. Bunu Türkiye'nin doğru yönetilmesine borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bazıları ekonomimizin temellerinin sağlam olmasından çok memnun değiller. Bugüne kadar bunların hepsini sükutu hayale uğrattık, bundan sonra da sükutu hayale uğratmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin çalışkanlığı, sanayimizin dinamizmi sayesinde felaket tellallarının bütün beklentileri boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uluslararası derecelendirme kuruluşlarında aşağı yukarı her ay Türkiye ile ilgili beklentileri yukarıya doğru revize etmeye devam ettiklerini takip ediyoruz. Türkiye'nin bugünkü büyüme tahminlerini de yakın zamanda birçok derecelendirme kuruluşu yukarı doğru revize etti. Dağ ne kadar yüce olsa da üstünden yol aşar derler. Biz de önümüze çıkan bütün engelleri, millet olarak, devlet olarak aşmaya devam edeceğiz. Ülkemizi her alanda hızlı bir şekilde kalkındıracak ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, OSB’de bulunan fabrikaları gezdi.

