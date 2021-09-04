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Kırklareli’nde gölette atık bırakan işletmeye 96 bin 525 lira ceza

İHA

Kırklareli’nde gölette atık bırakan işletmeye 96 bin 525 lira ceza

Kırklareli’nde bir gölette hayvan atığı bırakıldığı iddia edilen bir işletmeye 96 bin 525 lira cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Çengelli köyü kayacık mevkiinde bulunan gölette balıkların öldüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada Kayabeyli köyünde faaliyet gösteren hayvan çiftliğinden, sıvılaştırılmış hayvan gübresinin borular aracılığıyla gölette bırakıldığını tespit etti. Daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri göletten numune aldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü E.Ö’ye ait işletmeye 96 bin 525 lira cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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